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İşte dünyanın konuştuğu takas anı! Viktor Bout ve Brittney Griner için ABD ve Rusya bir arada... “ABD bedelini ağır ödeyecek”

10.12.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Ölüm Taciri” kalabıyla bilinen 56 yaşındaki silah kaçakçısı Viktor Bout’un adalete teslim edilmesinde önemli rol oynayan eski bir DEA ajanı Tom Pasquarello ABD ve Rusya arasında yapılan takasla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takasın sonrasında Rusya’nın elinin güçlendiğini ifade eden Pasquarello, “ABD bedelini ağır ödeyecek” yorumunda bulundu.

İşte dünyanın konuştuğu takas anı! Viktor Bout ve Brittney Griner için ABD ve Rusya bir arada... “ABD bedelini ağır ödeyecek”

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında Abu Dabi Havalimanı’nda dün ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner ve Rus silah kaçakçısı Viktor Bout’u esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

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Takasın öncesinde Viktor Bout, serbest bırakılıp Moskova’ya giden bir uçağa binmeden önce silah kaçakçılığı nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Buna karşılık Biden yönetimi uyuşturucu suçundan Rusya'da 10 ay hapis yatan 32 yaşındaki WNBA yıldızının serbest bırakılmasını sağlamayı başardı.

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Takas dünya basınında geniş yankı uyandırırken anlaşmanın Rusya için büyük bir kazanç olduğunu savunan kişiler Biden’i eleştirdi. Eleştiren isimlerin başında ise ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin Viktor Bout'u yakalamak için 2008'de gerçekleştirdiği operasyonu yöneten Tom Pasquarello yerini aldı.

“BEDAVA ANLAŞMA GİBİ”

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Bout’un Taylanda’ta yakalanmasını sağlayarak “Oyun Bitti” diyerek onun adalete teslim edilmesinde kilit rol oynayan Tom Pasquarello, takasın basında yer almasından birkaç sonra yaptığı açıklamalarla ülke gündemine yerleşti.

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Takasın şartlarının iki ülke içinde denk olmadığını dile getiren Tom Pasquarello, “Dünyanın herhangi bir yerinde silah anlaşmaları düzenleme potansiyeline sahip birinin mahkum takasında serbest bırakıldığına inanamıyorum. Bu adam dünyadaki herkesten daha fazla katliamda ve ayaklanmada rol oynadı ve onun karşılığında iki kişi bile alamadık. Bu nasıl pazarlık? Daha çok bedavaya yapılan bir anlaşma gibi” ifadelerini kullandı.

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