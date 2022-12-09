Uykuda aniden öldürüyor! TikTok’un ölümcül akımı giderek yayılıyor "Deneyenlerin çoğu..."

Sosyal medya artık alışıldığı üzere her yeni gün yeni bir akıma gebe. Özellikle bu akımlar, son dönemin ünlü platformu TikTok'ta hızla yayılıp popülerleşiyor. Ancak bu akımların bazıları ciddi anlamda tehlikeli, hatta ölümcül olabiliyor. Bir süredir TikTok'ta yayılan yeni bir akım da tehlike saçıyor. Bu ağız bantlama akımı ile ilgili görüşleri alınan uzmanlar, kati suretle yapılmamasını dile getirirken uykuda ani ölümlerin yaşanabileceğini söylüyor. Diğer yandan akımı deneyip ağzını bantlayanların hızlı kilo verdiklerini düşündükleri de söyleniyor. Ancak bekleyen tehlike olarak; kalp krizi, felç ve beyin kanamasına da işaret ediliyor. İşte detaylar...

ÖLÜMCÜL OYUN: HIZLI KİLO VERMEK İSTERKEN BEYİN KANAMASI, KALP KRİZİ VE HATTA FELÇ...

ATV Haber'de yer alan habere göre; son dönemde özellikle sosyal medyada çok tehlikeli bir akım başladı; ağız bantlayarak uyuma. Amaç; sözde hızlı kilo vermek ama söz konusu akım aslında ölümcül bir oyun. Çünkü beyin kanamasından kalp krizine, hatta felce kadar hayati sonuçlar doğurabildiği ifade ediliyor.

"UYKUDA ANİ ÖLÜMLER"

Konuyla ilgili konuşan bir uzman “Ani uykuda ölümlere kadar varabilen riskler doğuracak bu tablo.” ifadelerini kullanırken bir başka uzman ise “Burundan nefes almak için ağzı kapatmak, bantlamak doğru bir davranış değil.” dedi.

Son günlerde TikTok’ta viral olan uygulamada; ağız kapatılıyor ve gece uykuda burundan nefes almaya zorlanılıyor. Bu gerçekte yapıldığında ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

"NASIL VİRAL OLMUŞ ANLAMADIM! SON DERECE TEHLİKELİ"

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz; akımla ilgili yaptığı açıklamada “Uykuda ölümlere kadar varabilen riskler doğuracak bu tablo. Bu nedenle nasıl viral olmuş anlamış değilim ama son derece tehlikeli. Beyin oksijensiz kalacak, kan damarlarından rahat kan geçişi olmayacak ve beyin felçlerine yol açabilecek. Kalp damarları da yeterince dönmeyeceği için, sirkülasyon yapmayacağı için bir kalp kriziyle ölümler ortaya çıkabilecek” şeklinde konuştu.

"AĞZI BANTLAMAK DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan ise “Burnunuz kapalı, ağzınızı da bantlayıp kapatırsanız apneye de ihtiyaç yok zaten, boğulur kalırsınız. Oksijen düşer, karbondioksit daha çok artar, bu solunumu yeniden başlatır ama ağzı bantlamak doğru bir davranış değil. Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz hikayesi bu. Deneyenler… Ben baktım aslında o videoya, TikTok’a ben de baktım, zaten çoğu kilosuz insanlar” dedi.

Akıma ayak uyduranlar; önce ağızlarını bantlıyorlar, sonra uykuya dalıyorlar. Tehlikeli akım git gide yayılıyor, bir yandan da ölüme davetiye çıkarıyor. Ağzını bantlayanlar burnundan nefes alarak daha fazla yağ yaktıklarını ve hızla kilo verdiklerini düşünüyor. Dr. Uludüz “Eğer ağzınızı bantlıyorsanız ve bunu doktorunuza danışmadan yapıyorsanız uykuda ani ölümler bile gerçekleşebilir.” ifadelerini kullanırken Dr. Özturan ise “Bantlayarak kilo vermek doğru bir davranış değil” dedi.