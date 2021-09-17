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İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızı

17.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Perihan Savaş ile ilişkisinden dünyaya gelen Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Oğlunun mezuniyet töreninden bir paylaşım yapan Savaş'ın fotoğrafında kızı Melek Zübeyde Akkaş da vardı.

İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızı

Oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen Savaş Zafer üniversiteyi bitirdi. Mezuniyet töreninde Zafer'i annesi ve ablası Zübeyde Melek Akkaş yalnız bırakmadı. Fotoğrafta Akkaş'ı görenler ise bir hayli şaşırdı.

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

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Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden uzak büyüdü.

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3 çocuk sahibi olan Zübeyde Melek Akkaş, medyadan uzak sakin bir hayat sürdürüyor. Usta sanatçı Perihan Savaş ise oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
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