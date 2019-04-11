İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

'Çat Kapı Aşk' isimli film ile sinemada boy gösteren ve dijital platformdaki ‘Hadi’ uygulamasında sunuculuk yapan Müge Boz'un yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Güzel oyuncunun gönlünü Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Caner Erdeniz'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Çiftin katıldıkları bir davette tanıştıkları ve yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları konuşuluyor. İddiaya göre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, İstanbul’a yakın yerlere seyahat ederek, doğayla iç içe kısa tatiller yapıyor. (Gecce.com)



