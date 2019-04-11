MAGAZİN

İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Müge Boz'un yaklaşık bir aydır Galatasaray Basketbol Takımı’nda oynayan Caner Erdeniz'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

'Çat Kapı Aşk' isimli film ile sinemada boy gösteren ve dijital platformdaki ‘Hadi’ uygulamasında sunuculuk yapan Müge Boz'un yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Güzel oyuncunun gönlünü Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Caner Erdeniz'e kaptırdığı ortaya çıktı.

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Çiftin katıldıkları bir davette tanıştıkları ve yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları konuşuluyor. İddiaya göre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, İstanbul’a yakın yerlere seyahat ederek, doğayla iç içe kısa tatiller yapıyor. (Gecce.com)

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