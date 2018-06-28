MAGAZİN

İşte Okan Bayülgen'in yeni işi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Bayülgen bir işe daha kolları sıvadı.

İşte Okan Bayülgen'in yeni işi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Bayülgen birden fazla mekan açarak sektöre farklı bir renk kattı. 2 yıl önce Bodrum'da Dada Salon isimli bir mekan açan Bayülgen geçtiğimiz yıl da İstanbul'da bir sanat galerisi açmıştı.

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Bayülgen bugün yeni bir mekanın daha açılışını müjdeledi. Okan Bayülgen yine Bodrum'da farklı bir konseptle yeni bir mekan daha açacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Açacağı mekanın fotoğraflarını paylaşan Bayülgen takipçilerine "Bodrumda yeni dükkan, yavaş yavaş açarım, taş, ahşap, kristal, metal. Önü deniz, avluda sakin hareketler, bu da üstü, serin, sağlıklı, eğlenceli. Biraz da iyileştirici yemekler. Nasıl?" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen okan bayülgen bodrum

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