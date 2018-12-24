İşte Özcan Deniz'in yeni projesi

'İstanbullu Gelin'in 'Faruk Boran'ı Özcan Deniz yeni bir proje için kolları sıvadı.

Ünlü sanatçı, Şükrü Avşar'ın patronu olduğu Avşar Film için dizi çekecek. Deniz, sahibi olduğu DNZ Film adına çekeceği dizi için yazar grubuyla çalışmalara başladı. İlk bölümü Doğu Anadolu'da başlayacak olan dizi daha sonra İstanbul'da devam edecek.

Medyatava'nın haberine göre; eylül sezonu için planlanan iddialı projenin en önemli sürprizi ise Özcan Deniz'in bu kez sadece yönetmenlik yapacak olması...

Özcan Deniz, Avşar Film'le daha önce 'Evim Sensin', 'İkinci Şans', 'Öteki Taraf', 'Sevimli Tehlikeli' gibi birçok film projesini beraber çekmişti. Ünlü sanatçı bu kez ezber bozacak ve Avşar Film'e dizi projesi hazırlayacak.

Öte yandan bu sezon peş peşe Çağan Irmak'ın 'Bizi Hatırla' ve Ömer Uğur'un 'Aşk Bu Mu?' filmlerini seyirciyle buluşturan Avşar Film, Cevdet Mercan'ın yöneteceği, Sırma Yanık'ın ise yazdığı 'Artvinli' adlı yeni bir dizi projesinin de çekimlerine başlayacak. İlk 4 bölümünün senaryosu hazır olan dizinin cast çalışmaları sürüyor.

Şirketin gündemindeki diğer bir dizi projesi ise senaryosu usta kalem Mahinur Ergun imzalı 'Üvey Düşmanım'...

