MAGAZİN

İşte ünlü isimlerin seçim paylaşımları

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı. Ünlü isimlerde sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı. Oy veren ünlü isimler paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

İşte ünlü isimlerin seçim paylaşımları

Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'da oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti.

Ünlü isimlerde sandık başında poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hadise / "Oy ver"
1

ECE ERKEN / "Vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yaptık."
2

İPEK TANRIYAR / "Biz yine geldik. Canım Beylikdüzü'mmm"
3

PINAR aLTUĞ / 'Hayırlı olsun'
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EMRE ALTUĞ / "Oy verdik hayırlı olsun"
4

SEDA ÜREN / "Oyumuzu kullandık, şimdi gönül rahatlığı ile hem iş hem tatil için yola çıkabiliriz..."
5

BETÜL DEMİR / "Yarim İstanbul"
7

HATİCE / "Ben susayım devrim konuşsun"
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EVRİM AKIN / "Haydi İstanbul’lular, İstanbul’da ikamet edenler sandık başına #oyver"

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