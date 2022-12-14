İşten ayrılınca hayatı kâbusa döndü, "Annem evde hüngür hüngür ağlıyor" diyen kurye isyan etti: "Komşum da işin içinde, beni izliyorlar!"

Eski patronu ve adamlarının kendisini takip ettiğini öne süren Kutay, işin içinde komşularının da olduğunu söylüyor. Komşusunun kapısının deliğini siyah boyayla boyadığını ifade eden Kutay, "Benim hayatımı ele güne karşı rezil etmeye hakkı yoktur" diyor. İşte, evi kurşunlanan, işinden olan ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen kuryenin anlattığı dehşetten ayrıntılar...

"ADAMLAR BENİ DURMADAN TAHRİK EDİYOR"

Kutay, Show TV'de yer alan habere göre, bir firmada kurye olarak görev yapıyordu. İddiaya göre bir süre sonra müdürüyle anlaşmazlıklar yaşadı. Bu nedenle işte ayrıldı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Eski patron ve adamlarının peşini bırakmadığını öne süren Kutay, şöyle konuştu:

"İşe girdikten sonra başıma gelmeyen kalmadı. İşimden oldum, motorum çalındı, paramdan oldum, gücümden oldum. Bu da yetmedi, evim kurşunlandı."

"KOMŞUM EVDEN ÇIKARKEN BENİ İZLİYOR"

Komşusunun bile eski patronuyla işbirliği yaptığını dile getiren Kutay isyan etti:

"Yukarıdakileri duyuyorum. Beni adım adım takip ediyor. Ben evden çıkarken cam gözden beni izliyorlar. Siyah boya alıp boyadım. Benim hayatımı ele güne karşı rezil etmeye hakkı yoktur."

"YUKARI ÇIKMIŞ OLSAYDIM ÖLMÜŞTÜM"

Evinin kurşunlanması ise eski patronundan şikayetçi olduğu gün gerçekleşti. Apartmanın önüne gelen 3 kişinin yanlarında silahlar vardı. Silahı doğrultup Kutay'ın evini kurşunladılar. Kutay konuyla ilgili "Benim evime buradan kurşun sıkıldı. Adamlar beni durmadan tahrik ediyor. Artık burama geldi" dedi.

Kurşunladığını iddia ettiği kişiler için "Savcılıkta belli isimleri cisimleri" diyen Kutay, "Eğer yukarı çıkmış olsaydım ölmüştüm" diye konuştu.

"ANNEM EVDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR"

Kurye, yaşadığı korku dolu günlerin psikolojisinin yanı sıra annesini de etkilediğini söyledi:

"Kurşunlayan arkadaş elini kolunu sallayarak geziyor. Benim annem evde hüngür hüngür ağlıyor. Ben her akşam ağlıyorum evde. Hayal ürünü değil, hepsi gerçek. Allah'ım ya Rabbim bana yardım etsin diyorum."

