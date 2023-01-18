HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşten eve dönen baba yürek yakan manzarayla karşılaştı! Anne ve 2 küçük çocuğu yangında hayatını kaybetti

İşten eve dönen baba yürek yakan manzarayla karşılaştı! Anne ve 2 küçük çocuğu yangında hayatını kaybetti

18.01.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangın faciayla bitti. Öğlen saatlerinde işten dönerek eve gelen adam, karısı ve çocuklarının cansız bedenleri ile karşılaştı. Anne ile 6 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunun, uyudukları sırada çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

İşten eve dönen baba yürek yakan manzarayla karşılaştı! Anne ve 2 küçük çocuğu yangında hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu'daki yürek yakan olay, Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel K., gece saatlerinde çalışmak için fırına gitti. Fırındaki işlerini bitirip öğle saatlerinde kirada durdukları eve gelen Yüksel K., acı manzarayla karşılaştı.

İKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz adam, eve girdiğinde karısı Gamze K. (24), oğlu Özcan A.K. (6) ve kızı Zübeyde A.K.'yı (3) yangın çıkan odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

AW806850_01

Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.

AW806850_05

ELEKTRİKLİ ISITICI KANEPEYİ TUTUŞTURMUŞ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, anne ve iki çocuğun, uyudukları odadaki açık olan elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Odadaki kömür sobasının yangın esnasında yanmadığı belirlenirken, yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü öğrenildi.

AW806850_06
Savcılık incelemesinin ardından anne ve çocukların cansız bedenleri cenaze araçları ile olay yerinden alınarak hastane morguna kaldırıldı.

AW806850_02

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten ev sahibi İsmail Süha Arslan, "Ev benimdi. Daha geçen sene taşınmışlardı. İyi birileriydi. Fırıncılıkla uğraşıyorlardı. Anne ve çocukları vefat etmiş. Keşke ev yansaydı da kendilerine bir şey olmasıydı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Karısını ve çocuklarını talihsiz bir olay neticesinde yitiren acılı baba, olay yerine gelen aile yakınları ve mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahin Nostradamus'un 2023 kehanetleri korku saldı!Kahin Nostradamus'un 2023 kehanetleri korku saldı!
Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!
AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması! AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Ölüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi

Ölüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi

Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! ‘Rabbimin huzurunda olacak bebeğim’ 51 yaşındaki ‘üfürükçü’den 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi

Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! ‘Rabbimin huzurunda olacak bebeğim’ 51 yaşındaki ‘üfürükçü’den 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.