İşten eve dönen baba yürek yakan manzarayla karşılaştı! Anne ve 2 küçük çocuğu yangında hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu'daki yürek yakan olay, Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel K., gece saatlerinde çalışmak için fırına gitti. Fırındaki işlerini bitirip öğle saatlerinde kirada durdukları eve gelen Yüksel K., acı manzarayla karşılaştı.

İKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz adam, eve girdiğinde karısı Gamze K. (24), oğlu Özcan A.K. (6) ve kızı Zübeyde A.K.'yı (3) yangın çıkan odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.

ELEKTRİKLİ ISITICI KANEPEYİ TUTUŞTURMUŞ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, anne ve iki çocuğun, uyudukları odadaki açık olan elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Odadaki kömür sobasının yangın esnasında yanmadığı belirlenirken, yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü öğrenildi.



Savcılık incelemesinin ardından anne ve çocukların cansız bedenleri cenaze araçları ile olay yerinden alınarak hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten ev sahibi İsmail Süha Arslan, "Ev benimdi. Daha geçen sene taşınmışlardı. İyi birileriydi. Fırıncılıkla uğraşıyorlardı. Anne ve çocukları vefat etmiş. Keşke ev yansaydı da kendilerine bir şey olmasıydı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Karısını ve çocuklarını talihsiz bir olay neticesinde yitiren acılı baba, olay yerine gelen aile yakınları ve mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı.

