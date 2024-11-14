İşten evine döndüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı! Dolabın kapısını açınca saklanan hırsızı gördü: Hırsıza böyle zemin hazırlamış

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Quanzhou şehrinin Fujian bölgesinde ismi sadece Tang olarak açıklanan bir kadın işten eve geldiğinde kapısının içeriden kilitlendiğini fark ederek şok oldu. Yarım saat boyunca kapıyı açmaya çalıştı ama başaramadı. Sonunda çilingir çağırmak zorunda kaldı. Çilingirin yardımıyla evine girmeyi başaran kadın bu kez de yatak odasında tuhaflıklar fark etti.

Kadın gardırobunun açılmasının çok kolay olduğunu, çekmeniz yeterli olduğunu söyledi. Ancak olay günü ne kadar uğraşırsa uğraşsın kapıyı açamayacağını anladı. Dolabın kapısı içeriden biri tarafından sıkıca tutuluyor gibiydi. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden kadın, yardım için hemen güvenliği aradı. Güvenlik görevlisi dolabın kapısını çekiçle kırdı ve bunun sonucunda dolabın içinde saklanan bir adam olduğu görüldü.

YEDEK ANAHTARLARINI KAPININ ÖNÜNDE BIRAKIYORDU

Bu korkunç olayın nedeni kadının yedek anahtarı dikkatsizce saklamasıydı. Çoğu zaman evin önünde ayakkabısının içinde yedek bir anahtar bulundurur. Hırsız ayakkabıyı alıp içerideki anahtarı kullanarak kapıyı açtı ve içeri girdi.