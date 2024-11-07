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Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Size söylemiştim' diyerek seslendi! "Kritik bir anda parçalanmanın eşiğinde olacak"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.11.2024 09:38
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Geleceğe yönelik tahminleri sayesinde tüm dünyada yaşayan Nostradamus olarak ünlenen Athos Salome, ABD'nin başkanlık seçimlerinin ardından 'Size söylemiştim' çıkışıyla gündeme geldi. Donald Trump ve Kamala Harris arasında doğrudan bir kazanan olduğunu belirtmemesine rağmen Salome, ABD'nin bu kritik anda 'parçalanmanın eşiğinde' olacağını söyledi.

Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Size söylemiştim' diyerek seslendi! "Kritik bir anda parçalanmanın eşiğinde olacak"

MYNET|DIŞ HABERLER Geleceği tahmin etme yeteneği nedeniyle 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen 38 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome Amerika'nın başkanlık yarışının artık sona ermesiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Salome Daily Star'a yaptığı açıklamasında, "ABD kritik bir anda parçalanmanın eşiğinde olacak. Donald Trump ve Kamala Harris arasında doğrudan bir kazanan belirtmedim ama Harris'in yarışı kazanması durumunda ciddi sonuçlar doğuracağını söyledim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 18 Kasım'da Salome, Donald Trump figürü ve etrafındaki çeşitli diğer olaylarla 2024 yılına ait bir resim yayınladı; bazı takipçiler bunu kazananın sessiz bir göstergesi olarak yorumladı.

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kehanet kahin Athos Salome
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