Yaşayan Nostradamus Athos Salome 'Size söylemiştim' diyerek seslendi! "Kritik bir anda parçalanmanın eşiğinde olacak"

MYNET|DIŞ HABERLER Geleceği tahmin etme yeteneği nedeniyle 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen 38 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome Amerika'nın başkanlık yarışının artık sona ermesiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Salome Daily Star'a yaptığı açıklamasında, "ABD kritik bir anda parçalanmanın eşiğinde olacak. Donald Trump ve Kamala Harris arasında doğrudan bir kazanan belirtmedim ama Harris'in yarışı kazanması durumunda ciddi sonuçlar doğuracağını söyledim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 18 Kasım'da Salome, Donald Trump figürü ve etrafındaki çeşitli diğer olaylarla 2024 yılına ait bir resim yayınladı; bazı takipçiler bunu kazananın sessiz bir göstergesi olarak yorumladı.