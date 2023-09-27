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İşten kovulduğunu öğrendi, çılgına döndü! "Savaş çıkacak birazdan herkes mevzisini alsın"

27.09.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta iddiaya göre P.S. isimli şahıs, çalıştığı berber dükkânından kovulduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Diğer çalışanlara bağırıp hakaretler eden P.S iddialara göre lojmandaki arkadaşlarına "Savaş çıkacak birazdan herkes mevzisini alsın" diyerek yatağının altında sakladığı bıçağı aldı. P.S, yanına bıçak alıp patronuyla kavga etti. Kavgada P.S. ve yanındaki arkadaşları kaçarken, iş yeri sahibi ile ortağı karakola giderek şikâyetçi oldu.

İşten kovulduğunu öğrendi, çılgına döndü! "Savaş çıkacak birazdan herkes mevzisini alsın"

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. P.S., çalıştığı berber dükkânından kovulduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

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Dükkân içerisinde bulunan diğer çalışanlara bağırıp hakaretler etti.

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"SAVAŞ ÇIKACAK BİRAZDAN HERKES MEVZİSİNİ ALSIN"

P.S., iddialara göre iki arkadaşıyla dükkân sahibinin çalışanlara tahsis ettiği lojmana gitti. P.S. lojmandaki arkadaşlarına "Savaş çıkacak birazdan herkes mevzisini alsın" diyerek yatağının altında sakladığı bıçağı aldı. P.S. ve arkadaşları yanlarına aldıkları bıçaklarla dükkanın önüne giderek patronu beklemeye başladı.

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İKİ GRUP ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Olay yerine gelen dükkân sahibi A.G.K. ve arkadaşları konuşarak sorunu çözmek istedi. Ancak P.S. ve arkadaşlarının yanındaki bıçakları görünce iki grup arasında arbede yaşandı.

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Yaşanan arbedede A.G.K. ve arkadaşlarıyla kavga eden P.S.'nin arkadaşları kaçmaya çalıştı. P.S. ile bir arkadaşı kaşından yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası A.G.K. ile ortağı karakola giderek şikâyetçi olurken, P.S. ile arkadaşlarının memleketleri Adana'ya gittiği öne sürüldü.

(DHA)

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