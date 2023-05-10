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İstifasını canlı yayında duyurdu! Memleket Partili isimden çok çarpıcı 'Muharrem İnce' iddiası: Gençleri bile...

10.05.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında partisinin Hatay'dan milletvekili adayı Hüseyin Ata Kaşgöz tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Partisinden ve milletvekili adaylığından istifasını canlı yayında duyuran Kaşgöz "Bunu söylemek istemezdim ama gençleri uyandırmak lazım" açıklamasıyla dikkat çekti.

İstifasını canlı yayında duyurdu! Memleket Partili isimden çok çarpıcı 'Muharrem İnce' iddiası: Gençleri bile...

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilip çekilmeyeceği gündemin merak edilen konuları arasında. Verdiği son mesajlarla adaylığına devam ettiğini vurgulayan İnce'nin partisinden canlı yayında istifa gerçekleşti. Partinin Hatay 2. sıra milletvekili adayı Hüseyin Ata Kaşgöz, İnce'nin adaylığında üstelemesiyle ilgili de ses getirecek açıklamalar yaptı.

"HIRS GÖZÜNÜ KARARTTI! GENÇLERİ BİLE..."

Halk TV'de konuşan Kaşgöz, İnce'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki eski grup başkanvekili, hırçın, Atatürkçü, dediğini yapan, itimat telkin eden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018'deki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gitmiş, yerine hiç tanımadığımız, tanımakta çok zorlandığımız, kendi ikbali için bizim istikbalimiz, geleceğimiz olan o güzide gençleri dahi 'Ben dershaneciyim, gençlerin nasıl kandırılacağını iyi bilirim' diyebilecek hale geldi. Hırs gözünü kararttı. Bunu söylemek istemezdim ama gençleri uyandırmak lazım.

"BUNLAR ÇOK KORKUTUCU"

Cumhurbaşkanı olamayacağını zaten o da biliyor, biz de biliyoruz. Kendisi birisinden intikam alabilmek için, sırf seçimler 2. tura kalsın, eli biraz daha güçlensin... 2. turda ben gereğini yaparım, öyle bir şey yok. Ben 2. turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğine zerre kadar ihtimal vermiyorum. Bunlar çok korkutucu.

"KILIÇDAROĞLU'NA DUYDUĞU KİN VE NEFRETİ ÖNLEYEMEDİK"

Muharrem İnce ile birebir görüşmelerimizde kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, bir bölen olacağımızı, halkın karşısına çıkamayacağımızı söyledim. Bana verdiği cevap: Olmaz, kazanırım. Ama altında yatan sebep, Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu kin ve nefret. Bunu bir türlü önleyemedik."

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CANLI YAYINDA İSTİFASINI DUYURDU

Kaşgöz canlı yayında ayrıca adaylıktan çekilip partisinden de istifa edeceğini duyurdu.

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