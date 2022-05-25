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İsveç, terör örgütü liderini devlet televizyonuna çıkardı! Bir soruya yanıt vermek istemedi

25.05.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde NATO'ya katılma polemikleriyle gündemde olan İsveç, devlet televizyonuna terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim'i çıkardı. Röportaj, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askeri üssünde gerçekleştirildi. Zamanlamasıyla dikkat çeken röportajda terör örgütü elebaşlarından Müslim bakın hangi soruya yanıt veremedi.

İsveç, terör örgütü liderini devlet televizyonuna çıkardı! Bir soruya yanıt vermek istemedi

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim ile Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.

İSVEÇ'E GÜVENDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ

SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.

İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.

YANIT VEREMEDİĞİ SORU

Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.

İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.

erdas

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine sıcak bakılmadığını belirtmişti. Erdoğan bu konuyla ilgili, " PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine, her yere asacaklar. Bunlar, ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Kendilerine de söyledik." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ypg pkk İsveç
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