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İtalyan katedralinin merdivenlerindeki çıplak fotoğraf çekimi tepki çekti! Çırılçıplak soyunup bir çarşafla örtündü

21.10.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Amalfi kentindeki bir katedralin önünde gerçekleştirilen bir fotoğraf çekimi tepkilere neden oldu. Katedralin önündeki merdivenlere çıplak bir şekilde gelen model kırmızı bir kumaş parçasıyla sadece mahrem yerlerini örttü. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf çekimine ait görüntüler kısa sürede tepki çekti.

İtalya'nın Amalfi kentindeki Sant'Andrea katedralinin kapılarının hemen dışındaki bir fotoğraf çekimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Tamamen çıplak bir şekilde kamera karşısına geçen İngiliz model kırmızı kumaş parçasıyla mahrem yerlerini örterek poz verdi. Yerel haber kaynakları kadının bir sosyal medya fenomeni olduğunu belirtti. II Mattino gazetesine göre polis müstehcen fotoğraf çekimine müdahale ederek yarıda kesti.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Polis ekipleri fotoğraf çekimi için izni bulunmadığını belirten kişileri olay yerinden uzaklaştırırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Önemli bir katedralin önünde çıplak poz vermek kabul edilemez. Bu gerçekten utanç verici” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Skandal olan şey, çıplak bir şekilde fotoğraf çekimi yapılması değil, mekan olarak kilisenin cephesinin seçilmesi” dedi.

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sosyal medya İtalya katedral

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