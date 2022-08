İtalyan mutfağından sevilen lezzet: Risotto! Risotto nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Risotto tarifi arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu tarifte Arborio pirinç, kestane mantarı, parmesan peyniri gibi malzemeler kullanılıyor. Peki risotto nasıl yapılır? Risotto malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

RİSOTTO MALZEMELERİ NELER?

400 gram kestane mantarı

Karabiber

Maydanoz

Toz parmesan peyniri

2 diş sarımsak

1 litre et suyu

300 gram Arborio pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

Tuz

RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Tereyağını tavaya alın ve üzerine kıyılmış sarımsakları ilave edin. Biraz kavrulduğunda, doğradığınız mantarları da ilave edin ve suyunu çekene dek pişirin. Ayrı bir tavaya biraz zeytinyağı ve bir parça tereyağı alın. Kare halinde doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Üzerine tuz atın, pirinç ekleyin ve karıştırın.

Pirinç kavrulduğunda üstüne et suyundan iki kepçe ilave edin. Pirinçler suyunu çekene kadar karıştırın. Her suyunu çektiğinde tekrar 2 kepçe et suyu ekleyin. Son suları da ilave ettikten sonra ocağı kapatın, toz parmesan ve bir parça tereyağı ekleyin. Tereyağı eriyene dek karıştırın. Sonrasında mantarları ve ince kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Üzerine parmesan ve karabiber serpin. Afiyet olsun...