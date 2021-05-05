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İtalyan ve Fransızları kıskandıracak bir lezzet! Tam kıvamında makaron tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün
05.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız yemeklerinin dünya mutfağında özel bir yeri vardır. Klasik ana yemeklerin yanında Fransız mutfağında tatlılar da önemli bir yer tutar. Pastanelerde renk renk gördüğünüz makaronlarda Fransız mutfağının en leziz tariflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapımı oldukça zor olarak algılanan makaron tarifini sizler için araştırdık.

Fransız tatlılarının en ünlüsü sevimli görüntüsü ve dillere destan lezzetiyle makarondur. Makaron adını İtalyanca “ince hamur” anlamına gelen “maccherone” ya da “macaroni” sözcüklerinden alıyor. Bu nedenle makaron için ‘İtalyan asıllı Fransız tatlısı’ tabiri yaygın olarak kullanılıyor. Günümüzde çeşit çeşit tatları ve renkleri bulunan makaron tarifinin orijinalinde yer alan püf noktaları uygulayarak evinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.

MAKARON MALZEMELERİ

  • 250 gram toz badem
  • 250 gram pudra şekeri
  • 180 gram yumurta beyazı
  • 1 çay kaşığı pembe gıda boyası
  • 100 gram toz şeker
  • 65 gram su

Kreması için malzemeler

  • 1 su bardağı tuzsuz tereyağı
  • 1 çay kaşığı vanilya özü
  • 3 su bardağı pudra şekeri
  • 3 yemek kaşığı krema
  • 50 gram bitter çikolata

MAKARON YAPILIŞI

  • 250 gram toz badem ve 250 gram pudra şekerini eledikten sonra bir kasede karıştırın. Bu karışımın ortasına 90 gram yumurta beyazını ekleyin ve hamur kıvamına gelene kadar karıştırın. Son olarak pembe gıda boyasını ekleyerek harmanlayın. Sos tenceresine 50 gram toz şeker ve 65 gram su ekleyerek kaynatmaya başlayın.
  • Büyük bir kapta 90 gram yumurta beyazı ve 50 gram toz şekeri orta ayarda çırpın. Yumurta beyazları köpük haline kadar çırpmaya devam edin. Köpük haline gelen yumurta beyazlarını hamur haline gelen karışıma ekleyin. Karışımı hava alabilmesi için dıştan içe doğru karıştırın.
  • Makaronu sıkma torbasına koyun ve yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisi üzerine makaron şeklinde yuvarlak bezeler oluşturun. (2 cm aralıklarla 3 cm kalınlığında olabilir.)
  • Hava kabarcıklarının kalmaması için tepsiyi yüzeye 5 kez hafifçe vurun. Makaronların üstü kuruyana kadar 20 dakika oda sıcaklığında bekletin.
  • Önceden ısıttığınız 120 derecelik fırında makaronlar yükselinceye kadar 15 dakika pişirin. Ev yapımı makaronları kremayla doldurmadan önce soğuması için tel bir ızgaraya alın. Arasına pasta kreması ve frambuaz reçelini ekleyerek makaronları soğumaya bırakın.

MAKARON TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Bezelerin pişerken daha iyi kabarması için mutlaka yumurtaların oda sıcaklığında olması ve bayat olması gerekiyor.
  • Yumurta aklarını bayat hale getirmek için yumurtaları sarılarından ayırın. Yumurta aklarının olduğu kasenin üzerini plastik bir sargıyla örtün ve kullanmadan önce birkaç gün buzdolabında bekletin. Nefis makaron tarifinin sırrı bunda saklı!
  • Bezeleri tepsiye sıktıktan sonra yuvarlak bir halde olmasını sağlamak için sıktıktan sonra torbayı dairesel hareketle yukarıya çekin.
  • Ev yapımı makaronlarınızı 2-3 gün buzdolabında saklarsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz.
  • Makaronlarınızın fazladan piştiğini görürseniz yumuşatmak için biraz sütle fırçalayın.
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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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