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İtfaiyecilerin hikayesini anlatan Kırmızı Kamyon dizisinin çekimleri başladı! Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?

05.01.2021 00:06 | Son Güncelleme:
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İtfaiyecilerin hikayesini anlatan Kırmızı Kamyon dizisinin çekimleri başladı! Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?

Türkiye'de ilk kez hayata geçen, kahraman itfaiyecilerin hikayesini dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle ele alacak olan Show TV'nin yeni dizisi 'Kırmızı Kamyon' ekibi detaylı eğitim ve hazırlık sürecini tamamladı. Kahramanların hikayesinin anlatılacağı Kırmızı Kamyon dizinin çekimlerine başlandı.

Suavi Doğan ve Kerem Çatay'ın ortaklığında kurulan 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği, Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan, Deniz Hamzaoğlu, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat ve Melisa Akman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni dizi 'Kırmızı Kamyon' detaylı bir hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladı. Çekimlere başlamadan önce itfaiyecilerden uzun süre eğitim alan ve onlarla tatbikatlara giden ekip, izleyenleri dizinin dramatik yapısının yanı sıra aksiyon sahneleriyle de derinden etkileyecek.

İtfaiyecilerin hayatları, aşkları, mutlulukları, kırgınlıkları ve birbirleri arasındaki müthiş bağı konu alan dizinin senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Osman Kaya üstleniyor.

Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı ve heyecanlı bir hikaye sunacak olan 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de başlıyor.

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