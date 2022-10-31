Nemli eş anlamlısı nedir? Nemli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nemli kelimesi "nem" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Nem kelimesi de dilimize Farsçada "yaşlık, yaş" anlamına gelen "nam" kelimesinden türemiştir. Dilimize "yaş" anlamında geçen ve uzun süre de bu anlamda kullanılan kelime mecaz anlamda da kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre nemli kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Nemi olan, az ıslak, rutubetli, kuru karşıtı

Yaşlı göz

Nemli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir. Kullandığımız cümleye göre kelimelerin eş anlamlılarını doğru şekilde seçmemiz gerekir. Aksi takdirde cümlede anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Cümle içerisinde doğru bir biçimde eş anlamlı sözcükler kullanırsak anlatım bozukluğu oluşmaz.

Günümüzde özellikle halk arasında nemli kelimesi yerine rutubetli kelimesi daha fazla kullanılmaktadır. Eş anlamlıların en büyük özelliklerinden birisi de kelimelerin anlamlarının aynı olmasından cümle içerisinde kullanılıp hiçbir şekilde anlam kayması veya anlatım bozukluğuna sebebiyet vermemesidir. Böylelikle devrik cümleler ile karşılaşmayız. Nemli eş anlamlısı olan sözcükler:

Rutubetli

Yaş

Nemlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nemli kelimesinin eş anlamı olan rutubetli ve yaş kelimeleriyle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Nemlinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: