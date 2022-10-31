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Nemli eş anlamlısı nedir? Nemli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin kelime haznesine sahiptir ve sondan eklemeli bir dildir. Nemli kelimesi de kök hâldeki kelimenin sonuna eklenen yapım ekiyle türetilmiş bir kelime olarak bilinmektedir. Böylelikle nemli kelimesi de nem sözcüğünden türemiştir. Ek alarak Türkçeleştirilen nemli kelimesi aynı zamanda eş anlamlılık durumu da gösteren bir kelimedir. Peki, nemli kelimesinin eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Nemli eş anlamlısı nedir? Nemli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nemli kelimesi "nem" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Nem kelimesi de dilimize Farsçada "yaşlık, yaş" anlamına gelen "nam" kelimesinden türemiştir. Dilimize "yaş" anlamında geçen ve uzun süre de bu anlamda kullanılan kelime mecaz anlamda da kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre nemli kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Nemi olan, az ıslak, rutubetli, kuru karşıtı
  • Yaşlı göz
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Nemli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir. Kullandığımız cümleye göre kelimelerin eş anlamlılarını doğru şekilde seçmemiz gerekir. Aksi takdirde cümlede anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Cümle içerisinde doğru bir biçimde eş anlamlı sözcükler kullanırsak anlatım bozukluğu oluşmaz.

Günümüzde özellikle halk arasında nemli kelimesi yerine rutubetli kelimesi daha fazla kullanılmaktadır. Eş anlamlıların en büyük özelliklerinden birisi de kelimelerin anlamlarının aynı olmasından cümle içerisinde kullanılıp hiçbir şekilde anlam kayması veya anlatım bozukluğuna sebebiyet vermemesidir. Böylelikle devrik cümleler ile karşılaşmayız. Nemli eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Rutubetli
  • Yaş
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Nemlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nemli kelimesinin eş anlamı olan rutubetli ve yaş kelimeleriyle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Nemlinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Bugün burası çok rutubetliydi.
  • Oturduğun yer yaştı.
  • Çamaşırları toplamak için balkona çıktım ama çamaşırlar yaştı.
  • Emlakçının bizi getirdiği evde çok fazla rutubetli yer vardı.
  • Trabzon’da çok fazla rutubetli olduğu için çok bunaltıcı bir hava tüm şehre hâkim oluyor.
  • Bu rutubetli odada kaldığın sürece hasta olmandan korkuyorum.
  • Dışarda keskin ve yaş bir rüzgar esiyordu.
  • Hava kapalı ve rutubetli olduğu halde sıcak değildi.
  • Rutubetli havanın insanlar üzerinde psikolojik bir etkisi vardı sanki.
  • Bankın yaş olduğunu görmeden oturuverdi ve arkası ıslandı.
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