Itır Esen, Acun Ilıcalı'yı izlemeye geldi

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Itır Esen arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, açıkcası hepimizi epey şaşırtmıştı.

Dedikodulara göre Acun ve Itır Esen'in birlikte Dubai'de görünmeleri, hatta Acun'un Itır Esen için Dubai'deki Off-White mağazasından binlerce liralık alışveriş yapması kafaları epey karıştırmıştı.

Acun Ilıcalı ve Itır Esen hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz gün ortaya çıkan bu olay herkesin ilgisini bir daha çekti.

Tam sular duruldu derken Acun'un katıldığı bir program çekiminde Itır Esen de vardı. Hem de hemen karşısında! Hatta yanında oturanın da annesi olduğu söyleniyor.

Söylentilere göre Acun Itır'i yanından hiç ayırmıyormuş.

Hatta öyle ki Itır'ın annesi de fırsat buldukça bu ikiliye eşlik ediyor ve bundan büyük memnuniyet duyuyormuş. (Onedio)

