MAGAZİN

Itır Esen, Acun Ilıcalı'yı izlemeye geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in ilişkisi olduğu iddiaları devam ederken, Acun'un katıldığı bir program çekimlerinde Itır Esen'in de olması akıllarda soru işareti bıraktı...

Itır Esen, Acun Ilıcalı'yı izlemeye geldi

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Itır Esen arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, açıkcası hepimizi epey şaşırtmıştı.

Dedikodulara göre Acun ve Itır Esen'in birlikte Dubai'de görünmeleri, hatta Acun'un Itır Esen için Dubai'deki Off-White mağazasından binlerce liralık alışveriş yapması kafaları epey karıştırmıştı.

eaeaea

Acun Ilıcalı ve Itır Esen hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz gün ortaya çıkan bu olay herkesin ilgisini bir daha çekti.

Tam sular duruldu derken Acun'un katıldığı bir program çekiminde Itır Esen de vardı. Hem de hemen karşısında! Hatta yanında oturanın da annesi olduğu söyleniyor.

Capture

Söylentilere göre Acun Itır'i yanından hiç ayırmıyormuş.

Hatta öyle ki Itır'ın annesi de fırsat buldukça bu ikiliye eşlik ediyor ve bundan büyük memnuniyet duyuyormuş. (Onedio)

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Seda Akgül: Hiç böyle öpülmedimSeda Akgül: Hiç böyle öpülmedim
"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı! "Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itir esen Itır Esen-Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Akgül: Hiç böyle öpülmedim

Seda Akgül: Hiç böyle öpülmedim

Gülşah Saraçoğlu'yu çıldırtan 'travesti' sorusu

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Seda Sayan: Kendimi 18 yaşında hissediyorum

Gençlik aşısı dedikleri bu...

Kourtney Kardashian'dan iç çamaşırlı poz

Banyoda iç çamaşırlarıyla... Olay poz

Demet Akalın'dan Alişan yorumu: Enayilik...

Alişan duymasın: Enayilik!

Eda Taşpınar dayanamadı, kapadı

Seksi paylaşımı başına bela oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.