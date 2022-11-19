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İtirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Eski eşim bana cinsel ilişkiye girmek için para teklif etti”

19.11.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Sun gazetesinde yer alan ‘Dear Deidre’ bölümüne okuyuculardan birbirinden ilginç itiraflar gelmeyi sürdürüyor. Cinsellik konusunda tabu olarak görülen konuların tartışıldığı köşe yazısında eski eşinin kendisine cinsel ilişki yaşamak için para teklif ettiğini dile getiren kadın durumundan rahatsızlığını belirtti. Eski sevgilisini hâlâ sevdiğini söyleyen kadın yardım istedi.

İtirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Eski eşim bana cinsel ilişkiye girmek için para teklif etti”

Yaşadığınız sorunları hiç tanımadığınız yabancı bir kişiye anlatırken çoğu zaman kendinizi daha rahat hissedersiniz. The Sun gazetesinde yer alan ‘Dear Deidre’ köşe yazısında Sally Land ismini açıklamak istemeyen okuyucularının sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. ‘Dear Deidre’ köşe yazısının son konuğu ise boşanmalarına rağmen çocukları için görüşmeye devam ettiğini ve eski eşinin kendisine cinsel birliktelik için para teklif ettiğini söyleyen bir kadın oldu.

“BENİ HALA SEVİYOR MU?”

Eski eşiyle arasındaki ilişkiyi tanımlayamadığını ifade eden kadın, “37 yaşındayım ve eski eşim 39 yaşında. On yıldır birlikteydik ve sekiz ila altı yaşlarında iki kızımız var. Hâlâ konuşuyoruz çünkü çocuklarımızın iyiliği için konuşmam gerektiğinin farkındayım. Ben çalışırken onlara bakmak için geliyor.Eski sevgilimin ben dışarıdayken eşyalarımı karıştırdığını biliyorum çünkü onu birkaç kez yakaladım ve her zaman aldığım yeni ürünlerden bahsediyor. Bana bir keresinde cinsellik için para teklif etti. Onu seviyorum ama nasıl davranacağımı bilmiyorum. Beni seviyor mu bundan bile emin değilim.” dedi.

Sally Land ise cinsellik ilişki için para teklif etme konusunun altını çizerek, “Seni hâlâ sevdiğini söyleyebilir ama sana seks için para ödediğinde seninin zamanının ve ilginin ne kadarını hak ettiğini bir düşün. O nedenden dolayı adı üstünde eski eş” cevabını verdi.

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Cinsellik

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