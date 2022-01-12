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Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! "Küçük Mahmut"

12.01.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile dünyaevine giren Ivana Sert, eşinin doğum gününü kutladığı paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü modacı, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sert, bu kez Mahmut Tuncer ile bir pozunu yayınladı. Tuncer'i görenler ise tanımakta zorlandı.

Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! "Küçük Mahmut"

Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile nikah masasına oturan Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Galataport İstanbul'da doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert'in oğlu Ata Sert de eşlik etti. Birlikte Yemek yiyen aile, doğum günü pastasını da hep birlikte üfledi.

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O anları sosyal medya hesabından, "Canım kocam iyi ki varsın hayatımızda, iyi ki bizimlesin" notuyla paylaşan Ivana Sert'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Ivana Sert, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Ünlü modacı, bu kez türkücü Mahmut Tuncer ile çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu fotoğrafa uygulanan photoshop nedeniyle oldukça genç görünen Mahmut Tuncer, sosyal medyanın diline düştü.

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Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, şu yorumlarda bulundu:
'Ben de gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım', 'Mahmut bey ne yapıyorsunuz', 'Küçük Mahmut', 'Çok komik olmuşlar yaşlanınca bir haller oluyor bu ünlülere', 'Tanıyamadım', 'Bu ne hal! Ivana Hanım yaktınız Mahmut Bey'in başını'

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Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert Mahmut Tuncer
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