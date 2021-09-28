Ivana Sert ve Sezer Dermenci evleniyor

İvana Sert, 2020’de aşk yaşamaya başladığı turizmci sevgilisi Sezer Dermenci’den geçtiğimiz mart ayında evlilik teklifi almıştı.

"ALLAH BANA SEVDİĞİM ADAMI YOLLADI"

“Allah dualarımı duydu ve kabul etti, bana istediğim adamı yolladı.” diyen İvana, ayağını yerden kesen aşkı ile kasımda nikah masasına oturacak. Bir aksilik olmazsa hem İzmir’de hem de İstanbul’da iki küçük düğün yapılacak.

OĞLUNDAN ONAY ALDI

Sevgililer hafta sonunu İzmir Urla’da geçirdi. Yanlarında İvana’nın eski eşi Yurdal Sert’ten olan oğlu Ateş de vardı. Sert, Sezer Dermenci’ye “Evet” yanıtını vermeden önce 15 yaşındaki oğlundan onay aldı.



