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İYİ Parti'den AK Parti'ye katılmıştı! İdris Nebi Hatipoğlu canlı yayında açıkladı: "Eskişehir'de büyükşehir belediye başkan adayı olmak istiyorum"

14.11.2023 19:36 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Kararını ilk kez duyurdu.

İYİ Parti'den AK Parti'ye katılmıştı! İdris Nebi Hatipoğlu canlı yayında açıkladı: "Eskişehir'de büyükşehir belediye başkan adayı olmak istiyorum"

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Hatipoğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

HATİPOĞLU: "ESKİŞEHİR'DE ADAY OLMAK İSTERİM"

"Ben aday olmak tabi ki isterim" diyen Hatipoğlu, Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istediğini söyledi.

"KARAR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDA"

Hatipoğlu, Habertürk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Aday olma ihtimalim var. Tabi ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Ben tabi ki istiyorum. Ben memleketimde 25 yıldır hizmet görmeyen bir sanayiciyim. Yılmaz hocamız sağolsun Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama zamana yenilme gibi bir şey var. Eskişehir yeterli kaynaklardan yaralanamadı. Bizim kronikleşmiş çok büyük sorunlarımız var. Ortada bir sıkıntı var. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Eskişehir'i tanıştıracağız."

PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılmış; Hatipoğlu'na parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir İYİ Parti
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