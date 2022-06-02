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İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

02.06.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki oyuncu Hatice Şendil, yeni başlayan İyilik dizisinde Neslihan Yücesoy Karacakaya karakteri ile başrolde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Şendil, bu sefer cesur pozuyla adından söz ettirdi.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Şimdilerde başrolünde yer aldığı dizi ile gündeme gelen Hatice Şendil, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde Utku rolüne hayat veren Burak Sağyaşar ile evliliğiyle konuşulmuştu. Pek bilinmeyen bu evlilik ile gündem olan Şendil, cesur pozuyla görenleri şaşırttı.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Hatice Şendil'in sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aktif olarak paylaşım yapan Şendil, cesur pozuyla takipçilerini şaşırttı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Gömleğinin düğmelerini açan Şendil, derin göğüs dekolteli pozuyla binlerce beğeni aldı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

2015'te Burak Sağyaşar ile hayatını birleştiren Hatice Şendil'in mutlu evliliği devam ediyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

İkilinin bu evlilikten Özgenur Şendil ve Tuğyan Şendil adında iki çocuğu bulunuyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Hatice Şendil, sosyal medya hesabından ailesiyle de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı


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Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil
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