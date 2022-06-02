İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Şimdilerde başrolünde yer aldığı dizi ile gündeme gelen Hatice Şendil, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde Utku rolüne hayat veren Burak Sağyaşar ile evliliğiyle konuşulmuştu. Pek bilinmeyen bu evlilik ile gündem olan Şendil, cesur pozuyla görenleri şaşırttı.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Hatice Şendil'in sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

Aktif olarak paylaşım yapan Şendil, cesur pozuyla takipçilerini şaşırttı.

Gömleğinin düğmelerini açan Şendil, derin göğüs dekolteli pozuyla binlerce beğeni aldı.

2015'te Burak Sağyaşar ile hayatını birleştiren Hatice Şendil'in mutlu evliliği devam ediyor.

İkilinin bu evlilikten Özgenur Şendil ve Tuğyan Şendil adında iki çocuğu bulunuyor.

Hatice Şendil, sosyal medya hesabından ailesiyle de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.



