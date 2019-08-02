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Izabel Goulart fotoğrafçısını tatilde yanında taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Brezilyalı model Izabel Goulart şu sıralar Ege ve Akdeniz kıyılarını gezerek tatil yapıyor. Güzel modelin inanılmaz güzellikteki tatil fotoğraflarının sırrıysa ortaya çıktı.

Izabel Goulart fotoğrafçısını tatilde yanında taşıyor

Bezilyalı model Izabel Goulart, Mikonos adasında yaptığı 3 haftalık Ege tatilinden sonra yönünü Akdeniz’e çevirdi.

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Victoria's Secret'ın güzel modeli şu anda İtalya’nın Capri ve Sardinya adalarını geziyor. Her ünlü gibi o da tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor ancak güzel modelin fotoğrafları ayrı güzel... Çünkü Izabel Goulart sosyal medyada olsa bu fotoğrafları fazla önemsiyor...

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Güzel modelin profesyonel moda çekimlerini aratmayan tatil fotoğraflarının sırrı meğer özel fotoğrafçısını sadece iş için değil tatillerde de yanında taşıyormuş olmasıymış.

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Fotoğrafçı Lucas Mennezes, her gün en güzel manzarayı bulmak için keşif yapıyor, tatil yerini dolaşıyor. Goulart da bu sayede gün doğumu ve batımlarında moda çekimini aratmayan pozlar verebiliyor...


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