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İzel-Çelik-Ercan'dan 31 yıl sonra ilk konser

27.08.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan, ilk konserini önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava’da verdi. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, konser öncesi yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

İzel-Çelik-Ercan'dan 31 yıl sonra ilk konser

İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl sonra sahnelere geri döndü. Üç gün üst üste sahneye çıkacak olan grup, ilk konserleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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"HEYECANLIYIZ"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çelik, "Söylemek istediklerimizi önceden çalıştık ama şimdi heyecandan hepsini unuttuk." dedi.

"YAŞADIĞIMIZ DUYGULARI TARİF EDEMEYİZ"

Ercan Saatçi ise, "Gerçekten çok heyecanlıyız. 30 yıl sonra gelen bu güzel tepkilere karşılık verebilmek için çabalıyoruz. Yaşadığımız duyguları tarif edemeyiz. Yıllardır birlikte sahneye çıkmadık, bu akşam ilk olacak." sözleriyle geceyi yorumladı.
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"BİZİ ÇOK SEVİYORUM"

İzel de "Hayatta ilk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız. Ben, bizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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izel çelik ercan ele
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