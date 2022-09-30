İzlediğiniz film ve dizilerden aldığınız zevki arttıracak en iyi LG marka televizyon modelleri

Görüntü kalitesini zirveye çıkaran, sesi odanın içine homojen şekilde dağıtan yeni nesil TV modelleri; gitgide popülerlik kazanıyor. Bu noktada başı çeken LG, en iyi televizyon modelleri ile kullanıcıların seyir keyfini katlıyor. Siz de işlevsel özellikleri ile kalpleri kazanan LG markalı modelleri incelemek ister misiniz? Öyleyse hazırladığımız listeye göz atmalısınız!

1. Televizyonunu sesli komut ile yönetmek isteyenlere: LG 55UP77006LB 4K SMART UHD TV

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Full HD görüntü kalitesinden dört kat daha fazla piksele sahip olan UHD görüntü kalitesi ile gerçekçi bir deneyim yaşamaya hazır mısınız? LG 55UP77006LB 4K SMART UHD TV, canlı renkleri ile film izleme keyfini artıran en iyi LG TV modelleri arasında yer alıyor. Televizyonun sesli komut özelliği ile dilerseniz sesini açabilir, dilerseniz kanal değiştirebilirsiniz. Ne izleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Televizyonunuzdan size film ya da dizi önermesini isteyebilir, "Ne izleyeceğim?" derdinden kurtulabilirsiniz. Apple TV ve Netflix gibi pek çok uygulamayı içinde bulabileceğiniz TV ile en son çıkan filmlere bile kolaylıkla ulaşabilir, evinizi sinema salonuna çevirebilirsiniz.

2. OLED TV ile sürükleyici ses deneyimi yaşayın: LG OLED48C14 48" 122 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart

Seyir keyfinizi en ince ayrıntıları dahi görerek arttırmayı mı arzuluyorsunuz? O zaman LG OLED48C14 48" 122 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart tam size göre! LED'i geride bırakan OLED TV, kendinden aydınlatmalı pikselleri ile görüntüyü filtreden geçirmeye ihtiyaç duymuyor. Bu özellik ise görüntü kalitesini koruyarak kusursuz görsellik sunuyor. Ayrıca renkleri tüm derinliği ile ekrana sunarak film ve dizilerdeki sahneleri en ince ayrıntısına kadar görebilmenizi sağlıyor. Tüm bunların yanında LG TV en iyi ses ayarları ile ses kaynağını analiz ediyor ve ses optimizasyonu yapıyor.

3. Bir televizyondan daha fazlası: LG OLED83C24LA 83" 210 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart WebOS OLED TV

Parlak bir dünyaya pencerenizi açmaya hazır mısınız? LG OLED83C24LA 83" 210 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart WebOS OLED TV, geniş ekranı ile kusursuz bir seyir deneyimi yaşatır. Yeni nesil işlemcisi sayesinde arka planda kalan nesneleri dahi en net görüntü ile sizlere sunan model, yüksek ses kalitesiyle kendinizi sahnenin içinde gibi hissetmenizi sağlar. Televizyon sayesinde kolayca erişebileceğiniz yayın platformlarına tek bir tuş ile erişebilir, her zaman izleyecek şeyler bulabilirsiniz. iOS kullanıcısıysanız uzaktan kumandaya ihtiyaç duymadan Siri ile televizyonu açıp kapatabilir hatta cihazın ses seviyesini bile ayarlayabilirsiniz.

4. OLED TV ayrıcalığını tadın: LG OLED55G26 55” 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart OLED TV

Çerçevesiz tasarımı ile göz dolduran LG OLED55G26 55” 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart OLED TV, üstün ekran performansı ile iddialı görüntülere kavuşmanızı sağlıyor. Çözünürlük konusunda çığır açan model, %30'a kadar daha fazla parlaklık sunuyor. İzlediğiniz yapımlara doğal derinlik katarak sahneleri ruhunuzda, kalbinizde ve bedeninizde en çarpıcı şekilde hissetmenizi sağlıyor. Cihazın ThinQ isimli yapay zekâsı sayesinde profiller oluşturabilir, televizyonu kendinize özel kılabilirsiniz. Üstelik LG'nin en iyi TV modelleri arasında yer alan ürün, ThinQ özelliği ile size zevkinize uygun film ve dizi önerileri de sunar.

5. Sekiz milyon piksel içeren TV ile benzersiz seyir keyfi yaşayın: LG 86NANO916PA 4K Ultra HD Smart LED TV

Sekiz milyon pikselli dev ekranda sürükleyici film gecelerine ne dersiniz? HDR ve Dolby teknolojilerini bir arada sunan LG 86NANO916PA 4K Ultra HD Smart LED TV, sinema modu ile benzersiz deneyimler yaşamanızı sağlar. Bluetooth Surround Ses teknolojisiyle donatılan ürün sayesinde maçları stadyum atmosferini yaşayarak izleyebilirsiniz. LG TV, en iyi görüntü ayarları ile kullanıcıları memnun eder. Güçlü 4. Nesil α7 4K işlemcisi sayesinde düşük çözünürlükteki yapımların çözünürlük kalitesini yükselterek ekrana yansıtır. Ses tanıma özelliği sayesinde televizyonu ses komutları ile yönetebilmenizi sağlar.

6. Oldukça iddialı bir model: LG 86QNED996 86" 8K Ultra HD Smart QNED MiniLED TV

"Piyasadaki en iyi LG TV hangisi?" diye merak ediyorsanız LG 86QNED996 86" 8K Ultra HD Smart QNED MiniLED TV size göre! 8K çözünürlük seviyesi ile size kusursuz görüntüler sunan model, görüntü ölçekleme teknolojisiyle yüksek çözünürlükte yayınlanmayan yapımları dahi 8K'ya en yakın şekilde yansıtır. Sesi bulunduğu alana 360 derece açı ile homojen bir şekilde dağıtarak evinizi sinema salonundan farksız kılar. Minimal çerçeve tasarımı ve kusursuz gövdesiyle yaşam alanlarınıza modern bir dokunuş yapar. Sizlere de bu şık ve yüksek çözünürlüklü televizyonun keyfini çıkarmak kalır!

7. Televizyon izlerken gözleri yorulanlar için: LG OLED77B16 77" 4K Ultra HD Smart OLED TV

Dizi ve film izlerken göz konforunu ön planda tutanlar için LG OLED77B16 77" 4K Ultra HD Smart OLED TV mükemmel bir seçenek olabilir. Düşük mavi ışığı sayesinde gözleri yormayan ve aynı zamanda rahatsız edici parlaklık yaymayan televizyon, film ve dizi izlerken kendinizi rahatsız hissetmenizi engelliyor. Aydınlatmalı pikselleri de gözleri yormadan ekrana güvenli bir şekilde bakabilmeyi sağlıyor. LG TV kurulum ve kullanım kolaylığıyla da tüketicileri memnun etmeyi başarıyor. OLED panellerin daha az emisyon ürettiğini de göz önüne alarak model sayesinde çevre dostu bir tercih yapabilirsiniz.

8. Eşsiz tasarımıyla: LG 43UP75006LF 43" 4K UHD TV

2K görüntü kalitesini bile 4K'ya çeviren bir televizyona sahip olmayı ister misiniz? LG UHD AI ThinQ özelliği sayesinde görüntüyü, rengi ve sesi iyileştiren LG 43UP75006LF 43" 4K UHD TV; evde eğlenceli sinema geceleri yapabilmenize olanak tanır. Bluetooth özelliği bulunan ürüne hoparlörünüzü tek bir tuş ile bağlayabilir, seyir kalitenizi yükseltebilirsiniz. LG TV sayesinde en sevdiğiniz online platformlara kolayca giriş yapabilir, modunuza göre film ya da dizi seçebilirsiniz. Üstelik modelin akıllı kumandasının tuşuna bastığınızda televizyonu konuşarak da yönetebilirsiniz. LG TV'nin yorumları ve değerlendirmelerine göre bu model, en iyi UHD TV modelleri arasında yer alıyor.

9. Film ve dizi izlemeyi, oyun oynamayı sevenlere: LG Televizyon 55QNED816QA Ultra HD

Televizyonunda hem film ve dizi izlemek hem oyun oynamayı isteyenler, LG Televizyon 55QNED816QA Ultra HD tam da size göre! Giriş gecikme hızını en aza indiren model, oyun televizyonu arayanların gözde tercihlerinden biri. 4K çözünürlükteki cihaz ile hem dizi ve filmleri en net hâliyle izleyebilir hem gerçekçi oyunlar oynayabilirsiniz. Dilerseniz Bluetooth bağlantısı yoluyla diğer cihazlarınızdan televizyonunuza görüntü aktarımı yapabilir; film, dizi ve hatta müziklerinizi dahi geniş ekranınızda oynatabilirsiniz. ThinQ AI ve WebOS ile cihazın ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

10. Tasarruf modunu açarak saatlerce film ve dizi izleyin: LG 70UN70706LB 4K Ultra HD 70" Smart LED Televizyon

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Saatlerce film ve dizi izlerken bir yandan da cihazın tükettiği enerjiyi düşünenlerin yardımına LG 70UN70706LB 4K Ultra HD 70" Smart LED Televizyon koşuyor. Enerji tasarrufu modu sayesinde hem cebinizi hem çevrenizi koruyan ürün, akıllı ses tanıma özelliği ile işlevsel bir kullanım sunuyor. 70 inç'lik geniş ekranı ve sinema HDR özelliği sayesinde seyir keyfinizi canlandırmaya yardımcı oluyor. Harcadığınız enerjiyi düşünmeden saatlerce yüksek çözünürlükte film ve dizi izlemek istiyorsanız bu model ilk tercihlerinizin arasında yer alabilir.