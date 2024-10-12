İzleyenler onu görünce şok geçirdi! Futbolcu Caner Erkin Erşan Kuneri'de oynadı, eşi Şükran Ovalı'yla sahnesi olay oldu

Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Ahsen Eroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri, Cem Yılmaz'ın başrolü eşliğinde 2. sezonuyla seyirciyle buluştu. Cem Yılmaz'ın yazdığı ve oynadığı dizi Netflix'te yayınlandı. 84 yaşına basan erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin röportajıyla başlayan dizi izleyenler tarafından çok beğenildi.

CANER ERKİN SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş forması giyen, aktif futbol hayatını Eyüpspor'da sürdüren futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın yer aldığı Netflix dizisi Erşan Kuneri'nde rol aldı. Hayat kadınını canlandıran eşi Şükran Ovalı'yla sahnesi gündem oldu. Sahnede Rusça konuşan Caner Erkin'in oyunculuk performansı ise gündem oldu.

Aynı zamanda Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal de kısa bir sahnede yer aldı.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak. Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkar. 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır.