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  4. İzleyicileri kahkahaya boğan videoyu İmamoğlu da paylaştı! Stand-up sanatçısının taklidine iki kelimelik not düştü

İzleyicileri kahkahaya boğan videoyu İmamoğlu da paylaştı! Stand-up sanatçısının taklidine iki kelimelik not düştü

13.09.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemine damgasını vuran bazı cümlelerine göndermeler yapan komedyenin videosunu İmamoğlu paylaştı. İmamoğlu'nun paylaşımına düştüğü iki kelimelik not da dikkat çekti.

Stand-up sanatçısı Samet Karadeniz, 'Şirinler Köyü' adlı performansında Ekrem İmamoğlu'na göndermeleriyle seyircilerini kahkahaya boğdu. O video İmamoğlu'nun da dikkatini çekti.

"ŞİRİNE DE BİZİM KARDEŞİMİZ, GARGAMEL DE BİZİM KARDEŞİMİZ"

Komedyen Karadeniz, Tuz Biber adlı komedi kulübünde sergilediği performansta Şirinler çizgi filminin senaryosu üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu taklit ederken şunları söyledi:

"Aynı şirinler hiç hikaye değişmeden Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'undan yayınlanabilirdi. Şöyle bir şirinler jeneriği dinleyebilirdik o zaman; 'Bakın çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Biz çözeceğiz, biz. Bakın Şirine de bizim kardeşimiz, Gargamel de bizim kardeşimiz.

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Gargamel bizi sevmiyor olabilir ama biz onu seviyoruz biliyor musun? Biz onu seviyoruz. Ben çok açık bir şekilde... Çözeceğiz, çözeceğiz, çözmek zorundayız.' Böyle de bir Şirinler jeneriği olabilirdi."

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KENDİ TAKLİDİNİ PAYLAŞTI

İmamoğlu o videoyu paylaşıp "Onu da çözeceğiz" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Komedyen stand up

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