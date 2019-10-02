HABER

İzmir'de 3 günde tam 720 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 01:15 | Son Güncelleme

İzmir'de son 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 720 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 3 günde tam 720 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Çeşme, Dikili, Aliağa, Foça, Menderes, Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, çoğunluğu Afganistan ve Suriye uyruklu 719 göçmeni yakaladı.

Ekipler ayrıca, Çeşme'den yüzerek Sakız Adası'na geçmeye çalışan 1 Libya uyruklu göçmeni de sahil güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 720 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)


PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de yangın paniği! İtfaiye ekipleri alarma geçti

Mersin'de yangın paniği! İtfaiye ekipleri alarma geçti

Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!

Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Eline saplanan 20 santimlik demirle hastaneye kaldırıldı!

Küçük çocuğun eli 20 santimlik demire saplandı!

300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

300 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.