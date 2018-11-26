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İzmir'de 'Abdullah Öcalan' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, Abdullah Öcalan'ı öven sözler söylediği, elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı önünde başkanlık seçimi yaptıkları belirlendi.

İzmir'de 'Abdullah Öcalan' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

PKK terör örgütüne yönelik olarak 26 Kasım 2018 sabah saatlerinde izmir terörle mücadele şubesi tarafından yapılan operasyonda İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 20 şüpheli yakalandı. 8 kişi için de arama çalışmaları sürüyor.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, şüphelilerin, HDP ilçe başkanlığı seçimi sırasında eski il başkanı ve eski ilçe başkanı konuşması sırasında Abdullah Öcalan'ı öven sözler söylediği, Öcalan'ın fotoğrafı önünde başkanlık seçimi yaptığı belirlendi.

Seçime katılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, evlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan izmir PKK

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