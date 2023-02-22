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  4. İzmir'de amca-yeğen arasındaki miras kavgasında kan aktı: 1 ölü!

İzmir'de amca-yeğen arasındaki miras kavgasında kan aktı: 1 ölü!

22.02.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'de amca-yeğen arasındaki miras kavgasında kan aktı: 1 ölü!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 32 yaşındaki Ümit Ölmez, 'miras' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, 18 yaşındaki yeğeni B.Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Binbaşı Reşat Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Ölmez, yeğeni B.Ö. ile miras anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. B.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine amcası Ümit Ölmez'e ateş açıp, kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Ümit Ölmez kanlar içerisinde yığılırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Ölmez, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Ölmez, buradaki müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ümit Ölmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisi B.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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