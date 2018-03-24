MAGAZİN

İzmir'de buluştular

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Azeri şarkıcı Günel, 'manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses', İzmir'deki evinde ziyaret etti.

İzmir'de buluştular

Günel, çektiği fotoğrafı "Balkon sefası yaparken aldım elime telefonumu, dedi ki 'selfie sevmiyorum, kötü çıkıyor insan' :) Dedim ki 'ben çekersem beğeneceksin ama bana poz verirmisin?' Sonuç: Yakışıklı, manevi babam benim İbrahim Tatlıses... İzmir'de güzel anlarımıza ekledik. Kelle paça görevimi tamamlamış bulunmaktayım. Sen istersin de babam yapmaz mı ya! İyi ki varsın İmparator... Bombalarla geliyor bu arada bu kadar dinlenme yeter. Kulaklarınızın pası silinecek!" notu ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses günel

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