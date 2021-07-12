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İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

12.07.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kıyıda midye toplarken başını çarparak suya düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Konak’ın Karataş sahil civarında denizde hareketsiz birisini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan ve 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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MİDYE TOPLARKEN DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ölen kişinin kıyıda midye toplarken başını çarparak suya düştüğü ve boğulduğu ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi. (İHA)

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