İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mustafa Uygur motosikleti ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, sürücü Mustafa Uygur ve Merve A. (25) yola savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Uygur yaşamını yitirirken, Merve A., ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA-DHA



