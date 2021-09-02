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  4. İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

02.09.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Uygur hayatını kaybederken Merve A. ise yaralandı.

İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mustafa Uygur motosikleti ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, sürücü Mustafa Uygur ve Merve A. (25) yola savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Uygur yaşamını yitirirken, Merve A., ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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