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  4. İzmir'de izin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de izin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi

05.05.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde izinli gününde olan bekçi, polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce otomobilini park edip yaya olarak yürümeye başlayan B.A.'yı fark edince meslektaşlarına haber verdi. Bekçinin uyarı ile durdurulan şüphelinin üzerinden yeşil reçeteye tabi 3 bin 472 hap ele geçirildi.

İzmir'de izin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bornova'nın Kazımdirik Mahalesi'nde otomobiliyle ilerleyen B.A. Üniversite Caddesi'nde uygulama yapan trafik polislerini görünce aracını ara sokağa park etti.

İZİNLİ BEKÇİ FARK ETTİ

Bu sırada, izinli olduğu öğrenilen bir bekçi, B.A.'nın çevirmeden kaçtığını fark etti. B.A.'nın şüpheli hareketleri üzerine, bekçi durumu polise bildirdi. Bekçinin ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolda yürüyen B.A.'yı durdurdu.

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BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Üst araması yapılan B.A.'nın elinde bulunan poşette, uyuşturucu madde içeren yeşil reçeteye tabi olan 3 bin 472 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., polis merkezindeki işlemlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)

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bekçi Gözaltı İzmir

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