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İzmir'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

26.06.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de saat 15.00 civarında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden çıkan fırtına nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla dolu yağışı da etkili oldu.

Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı.

Bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi'nin minaresi bir evin bahçesine yıkılırken Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu.

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SEMT PAZARINDA BİR KİŞİ YARALANDI

Fırtınaya kent genelindeki semt pazarlarında yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerin ve tezgahların hasar gördüğü fırtına nedeniyle Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül Mahallesi pazar yerinde bir kadın, başına çadır direği çarpması sonucu hafif yaralandı. Pazar yeri yanındaki otluk arazide elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Öte yandan fırtınaya denizde yakalanan çok sayıda teknenin zorlukla karaya çıktığı belirtildi. (AA / İHA)

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