İzmir'de korkunç olay! Otomobil bahçeye uçtu, 10 yaşındaki çocuk altında kaldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y., cadde üzerinde otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir binanın bahçesine devrildi. Bu esnada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki Enes O., üzerine devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Enes O.’nun kafasında yaralanma bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kızları D.Y., ve Y.Y’nin ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Öte yandan, sürücü E.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. (İHA)

