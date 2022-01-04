İzmir'de motosikletini çalan hırsızı otomobiliyle çarpıp öldürdü

Olay İzmir Buca'da saat 20.00 sıralarında 203/30 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir fast food işletmesine ait motosikleti çaldığı iddia edilen Musa Bakır (17), hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi F.Y. otomobiliyle, yanında kurye olarak çalışan H.K. ise motosiklet ile hırsızı kovalamaya başladı.

MOTOKURYEYİ BIÇAKLADI

Yaşanan kovalamacada motokurye H.K. bir süre sonra şüpheliyi yere düşürdü. Burada yaşanan arbedede H.K., Bakır tarafından bıçakla yaralandı. İş yeri sahibi F.Y. ise kaçmaya devam eden Bakır’ın kullandığı motosiklete otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, savrularak çarptığı 3 katlı bir binanın giriş katındaki evin duvarını yıktı. Otomobil ise takla attı sokakta bulunan bir araç da kazada hasar gördü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Bakır, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, yaralılardan motokurye H.K., ile otomobil sürücüsü F.Y., ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bakır, daha sonra sevk edildiği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından Bakır’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BOMBA PATLADI SANDIM"

Motosikletiyle bahçe duvarına çarpan evin sahibi ise yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Çocuklarıyla birlikte evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen ev sahibi İrfan Onat T., "Oğlum Ali T. (5) kanepede oturmuş ders çalışıyordu. Büyük bir gürültü duydum ve bomba patladı sandım. Tuğlalar kafamın yanına geldi, çocuğum koltuktan savruldu. Dışarı çıktığımda arabayı ve motosikleti gördüm. Bir kişi yerde yatıyordu ve otomobil sürücüsü de aracın camını kırarak dışarı çıktı.



Ardından da kaçıp gitti” dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)

