HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İzmir'de şoke eden olay! Zevk için 37 aracın lastiğini kesmişler

İzmir'de şoke eden olay! Zevk için 37 aracın lastiğini kesmişler

11.11.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menemen ilçesinde, bir gecede park halindeki 37 aracın lastiklerini kesen şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gece devriyesi atan bekçilerin dikkati sayesinde sabah olmadan yakalanan 2 şüpheli, ertesi gün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre Menemen ilçesinin merkez mahallelerinde gece devriyesi esnasında arabaların lastiklerinin inik olduğunu fark eden bekçiler Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinden destek isteyerek inceleme başlattı. İnik olan lastikleri incelediklerinde lastiklerin kesici bir alet ile kesildiğini fark eden polis ekipleri, durumun anlaşılması üzerine araç sahiplerine ulaşarak bölgede tespit çalışmaları başlattı.

37 ARACIN LASTİĞİNİ KESMİŞLER

Toplamda 37 aracın lastiklerinin zevk için kesildiğini fark eden ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemelerde elektrikli motor ile dolaşan iki kişi araçların yanlarında durarak lastiklerini bıçakla patlattığını tespit etti. Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler M.G. ve E.A. isimli şüphelileri sabah olmadan adreslerinde gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde araçların yanına motosiklet ile gelen M.G. ve E.A.'nın ellerindeki kesici aletle lastikleri kestiği ve sonra uzaklaştıkları görüldü.

ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPMIŞLAR

Menemen’de görev yapan bekçilerin dikkati sayesinde çözülen olayda şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, alkollü olduklarını ve alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Dehşete düşüren anlar! Şehir merkezine indi, ortalığı birbirine kattıDehşete düşüren anlar! Şehir merkezine indi, ortalığı birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.