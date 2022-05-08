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  4. İzmir’de tarihi asansör çevresinde faciadan dönüldü: Kopan kaya parçası evin içine düştü

İzmir’de tarihi asansör çevresinde faciadan dönüldü: Kopan kaya parçası evin içine düştü

08.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Olayda kimse yaralanmazken, bir evin odası kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 177 numarada bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak apartmanın duvarına çarptı. Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken, evin bir odasının kullanılamaz hale geldiğini belirledi.

"KEDİLERİMİZİN YUVASI VARDI"

Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, Odaya girince tarihi asansörün orada düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm. Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu” dedi.

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(İHA)

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