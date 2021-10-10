İzmir'de vahşet evi: Defalarca bıçakladı! Sesleri duyan polisi aradı

Olay, saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay Ayeş, kız arkadaşı Sena A.'nın evine geldikten sonra aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena A.'ya sapladı. Sena A., kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı.

SESLERİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ayeş'in hayatını kaybettiği, Sena A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sena A., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Ayeş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

