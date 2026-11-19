9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla alakalı yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AK Parti olarak yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Daha önce yerel yönetimlerde karşı karşıya olduğumuz temel sorun alanlarına işaret etmiş çözüm bulunmasını söylemiştik. Yerel Yönetimler Başkanlığımızı yönlendirdik. Talimatımız üzerine Yerel Yönetim Reformu hazırlıkları 5 temel başlıkta çok boyutlu ve titiz şekilde devam ediyor.

Milletin emanetine ihanet eden, ahlaksızların sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini düzgün yapanlarda ödüyor. Yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim görevimizdir. Milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak yarım asırdır terör meselesi dahil, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.

Biz aklı selimin, sağduyunun çözüm iradesinin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Herkesten görüş ayrımcılıklarını bir tarafa bırakıp bu sürece destek vermesini bekliyoruz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor

AK Parti ailesine katılacak olanlara Büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında başarılar işler yapmayı nasip eylesin."

AK PARTİ'YE KATILAN 9 BELEDİYE BAŞKANI

Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir - Bağımsız

Büşra Özdemir - Antalya Büyükşehir - CHP

Saniye Caran - Antalya Korkuteli - CHP

Fahri Duran - Antalya Demre - CHP

Sefer Karaahmetoğlu - İstanbul Beyoğlu - CHP

Bülent Kara - Giresun Tirebolu - İYİ Parti

Erdinç Altınok - Adana Yumurtalık - CHP

Özkan Günenç - Edirne Enez - CHP

Ramazan Karakaya - Uşak Karahallı - CHP