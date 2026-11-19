9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.
"AK Parti olarak yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Daha önce yerel yönetimlerde karşı karşıya olduğumuz temel sorun alanlarına işaret etmiş çözüm bulunmasını söylemiştik. Yerel Yönetimler Başkanlığımızı yönlendirdik. Talimatımız üzerine Yerel Yönetim Reformu hazırlıkları 5 temel başlıkta çok boyutlu ve titiz şekilde devam ediyor.
Milletin emanetine ihanet eden, ahlaksızların sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini düzgün yapanlarda ödüyor. Yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim görevimizdir. Milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak yarım asırdır terör meselesi dahil, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.
Biz aklı selimin, sağduyunun çözüm iradesinin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Herkesten görüş ayrımcılıklarını bir tarafa bırakıp bu sürece destek vermesini bekliyoruz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor
AK Parti ailesine katılacak olanlara Büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında başarılar işler yapmayı nasip eylesin."
Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir - Bağımsız
Büşra Özdemir - Antalya Büyükşehir - CHP
Saniye Caran - Antalya Korkuteli - CHP
Fahri Duran - Antalya Demre - CHP
Sefer Karaahmetoğlu - İstanbul Beyoğlu - CHP
Bülent Kara - Giresun Tirebolu - İYİ Parti
Erdinç Altınok - Adana Yumurtalık - CHP
Özkan Günenç - Edirne Enez - CHP
Ramazan Karakaya - Uşak Karahallı - CHP