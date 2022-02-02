İzmir'de vahşi cinayet! Yanan valizin içinden ceset çıktı

Olay İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı alan itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.

ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

JASAT ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin 40’lı yaşlarda olduğu öğrenildi.



Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

CESEDİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Valiz içerisinde bulunan cansız beden, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin kime ait olduğunu belirlemek, şüpheli veya şüphelileri belirlemek için çalışma yürütülüyor.

