MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İzmir'de vefat eden duayen tiyatrocu Bozkurt Kuruç, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de vefat eden duayen tiyatrocu Bozkurt Kuruç, son yolculuğuna uğurlandı

17.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Tiyatrolarının önceki dönem genel müdürlerinden tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, vefat ettiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kuruç için ilk tören, Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde düzenlendi. Tören öncesinde Kuruç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları ve tiyatrocuların omuzlarında sahneye getirildi. Sanatçının biyografisi, perdeye yansıtılan fotoğraflar eşliğinde okundu.

İzmir'de vefat eden duayen tiyatrocu Bozkurt Kuruç, son yolculuğuna uğurlandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, törende yaptığı konuşmada, çok değerli bir sanatçı ve idareciyi yitirdiklerini söyledi.Kuruç'u 38 yıldır tanıdığını belirten Mustafa Kurt, "Kendi evlatları var ama beni de kendi evladı gibi sevmiştir, korumuştur, kollamıştır. Çok kıymetli çok değerliydi. Gerçekten de hocanın benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Hocam devlet sanatçısıdır ama aynı zamanda bir halk adamı ve halkın da sanatçısıdır." dedi.

Kuruç'un sadece bir öğretmen ve yönetmen olmadığını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:"Hoca aynı zamanda bir filozoftu. Bizlere her zaman destek oldu, yol gösterici oldu. 4 ilde Devlet Tiyatrolarını açtı ve oradan pek çok insan ekmek yiyor. Devlet Tiyatrolarında elinin değmediği sanatçı yoktur, herkese yol göstermiştir. Sadece evlatlarının değil hepimizin babası olmuştur. Onun adına bir sahne açtık ve adını yaşatmak için de her zaman projeler üreteceğiz."

duayen-tiyatrocu-bozkurt-kuruc-son-yolculugun-3-14672105_osd

"GÖZÜ ARKADA GİTMEDİ"

Bozkurt Kuruç'un oğlu Kurt Kuruç da babasının bir Cumhuriyet ve Türkiye sevdalısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bu güzel toprakları geleceğe taşırken bilime, sanata ve insana yapılan yatırımın önemini çok iyi kavramıştı. Bu uğurda tiyatroda pek çok oyunda rol aldı ve pek çok oyunu da sahneye koydu. Anadolu'da açılışına katkı sağladığı tiyatrolarla ve her şeyden önemlisi yetiştirdiği, yetişmesine katkı sağladığı pek çok güzel ve kaliteli insanla, bu amacına ulaşmak için seçtiği güzel ve etkili yol oldu. Bilmelisiniz ki gözü arkada gitmedi."

Törenin ardından Kuruç'un cenazesi, cenaze namazı için Bornova Fidanlık Vilayet Camisi'ne götürüldü.Öğle vakti kılınan cenaze namazına ailesi, Devlet Tiyatroları çalışanları ve vatandaşlar katıldı.Törenin ardından Kuruç'un cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadıEbrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Sette soyunmak büyük sorunSette soyunmak büyük sorun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Son dakika… AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli gelişme!

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli gelişme!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.