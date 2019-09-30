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İzmir, Kenan Doğulu ile coştu!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.09.2019 02:25 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu, konser maratonuna bu sene İzmir'de gerçekleştirdiği beşinci konseri ile devam etti.

İzmir, Kenan Doğulu ile coştu!

Kenan Doğulu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda Kerki Solfej'in düzenlediği konserinde İzmirli hayranlarını mükemmel sahne performansı ve bitmeyen enerjisi ile büyüledi.

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Konserde yaşı küçük dinleyicilerin kulaklarının yüksek sesten zarar görmemesi için bebek kulaklıkları dağıtıldı.

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Konsere, İlk Adımı Sen At şarkısıyla başlayan Kenan Doğulu'ya sahnede piyanoda Mustafa Haybat, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, bas gitarda Orhan Deniz, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, vokallerde Duygu Soylu ve Sinem Akkaya, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman gibi ülkemizin önemli müzisyenleri eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
kenan doğulu İzmir konser

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