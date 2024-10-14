İzmirim Kart bakiye yükleme: İzmirim Kart'a nasıl ve nereden bakiye yüklenir?

Ulaşım uygulamaları kapsamında her şehirde bazı hizmetler sunulmuştur. Bunlardan biri de İzmir’deki toplu taşıma araçlarında kullanmak üzere geliştirilmiş olan İzmirim kart uygulamasıdır. İzmirim Kart olarak isimlendirilen bu kart çeşitli özelliklere sahiptir. İzmirim Kart hem ulaşım araçlarında hem de çeşitli parklarda kullanılabilmektedir.

İzmirim Kart'a nasıl bakiye yüklenir?

Vatandaşların ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi için geliştirilen İzmirim Kart, kişiselleştirilmiş hamiline kartlar olarak geçer ve indirimli ücretsiz kartlar başlığı altında yer alır. Yükleme yapılarak kullanılabilen bu kartı doldurabilmek için çeşitli yollar bulunur.

İzmirim Kart bakiye yüklemesi birçok noktadan yapılabilmektedir. Çeşitli yerlerde bulunan bayilerden ya da internet üzerinden gerçekleştirilebilir. Sadece bakiye yükleme değil kart alım ve satım işlemleri de yine bu bayiler üzerinden yapılabilir.

İzmirim Kart'a nereden bakiye yüklenir?

İzmirim Kart'a bakiye yükleme işlemi İzmir’de yer alan çeşitli noktalardan yapılabilir. Bu noktalardan satın alma işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir. İzmirim Kart yüklemesi yapılabilen belli başlı noktalardan bazıları şunlardır:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yer alan dış hatlar terminalindeki bayiler

Şehirlerarası otogar ve burada bulunan bayiler

İzmirim Kart Kart Başvuru Merkezlerinden bazıları ise şöyledir:

Konak Ulaşım Kartları Müdürlüğü

Bornova Kart Başvuru Merkezi

Konak Katlı Otopark Kart Başvuru Merkezi

İzmirim Kart bakiye yüklenmiyorsa ne yapmalıyım?

Eğer bakiye yükleme işlemi yapılmak isteniyorsa ve bunun için internet üzerinden işlem gerçekleştirilecekse bazen çeşitli nedenlere bağlı olarak işlem hatası yaşanabilir. Bazı durumlarda bu işlem hatası durumu genel bir sistem bakım çalışması anında yükleme yapmaya çalışıldığı için de gerçekleşebilir.

Böyle bir durum yaşandıysa bir süre beklendikten sonra yeniden deneme yapılabilir. Kart bakiye yükleme işlemi yapıldıktan ve yapılan ödeme işlemi üzerinden geçtikten sonra 1 saat beklemek gereklidir. 1 saatin ardından kartın kullanımı otomatik olarak etkinleşir.