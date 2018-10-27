İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde İzmit-Kandıra yolu Dalca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra’da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Yunus Emre Gökkaya idaresinde 34 ZY 069 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık idaresindeki 54 D 6290 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen iki araçtaki 9 kişi araçlarda sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan polis memuru Yunus Emre Gökkaya ve 1 yaşındaki bebeği Atilla Gökkaya ile kardeşi Hamza Ali Gökkaya, karşı araçtaki Tezcan Çıbık ve eşi Fahriye Çıbık sağlık ekiplerine teslim edildi. Yunus Emre Gökkaya’nın eşi Merve Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya, ağabeyi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik’in ise kaza anında hayatını kaybettikleri belirlendi.

POLİS MEMURU TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI