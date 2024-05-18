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Muharrem İnce sinyalini vermişti... Memleket Partisi Genel Merkezi'nin kapısına kilit vuruldu! Bundan sonraki adım...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.05.2024 16:05
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Seçimlerden beklediği sonucu alamayan ve önceki günlerde küçülmeye gideceğini duyuran Memleket Partisi'nde genel merkez binası boşaltıldı. Ayrıca partinin otobüsünün de logolarının söküldüğü öğrenildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce daha önce tasarruf tedbirlerini açıklayıp masrafları mümkün olduğunca kısma kararı aldıklarını söyleyerek ilk sinyalleri vermişti. Bundan sonra partinin dijital platformdaki varlığını artırma yönünde adım atması bekleniyor.

Muharrem İnce sinyalini vermişti... Memleket Partisi Genel Merkezi'nin kapısına kilit vuruldu! Bundan sonraki adım...

31 Mart yerel seçimlerinde beklediği sonucu alamayan ve geçtiğimiz günlerde küçülmeye gideceğini açıklayan Memleket Partisi'nde genel merkez boşaltıldı. Partinin otobüsünün de logoları söküldü. İşte detaylar...

"'KAPISINA KİLİT VURULDU' DİYEBİLİRİZ"

Memleket Partisi ile ilgili gelişmeleri CNN Türk muhabiri Ece Altuğ şu sözlerle aktardı:

"Sokakta bir sessizlik, sakinlik hakim diyebiliriz. Memleket Partisi Genel Merkezi'nin 'kapısına kilit vuruldu' diyebiliriz. Sadece genel merkeze kilit vurulmadı. Tedbirler kapsamında seçim otobüsünde de logolar söküldü.

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Ankara'daki genel merkez binasıyla artık somut adım da atıldı ve kilit vurulmuş oldu, bina boşaltıldı. Binanın bahçesine dahil giriş yapılamıyor.

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Bir taraftan da seçim döneminde Muharrem İnce'nin kullandığı otobüs... Baktığınız zaman aslında tanımak pek mümkün değil. Çünkü bütün logolar sökülmüş durumda. Memleket Partisi'ne otobüse baktığımız zaman sadece plakasında bir yazı var. Muharrem İnce'nin seçim aracı olduğunu ancak oradan anlayabiliyoruz.

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"MEMLEKET PARTİSİ DİJİTAL PLATFORMDAKİ VARLIĞINI ARTIRMA YÖNÜNDE ADIM ATACAK"

Bundan sonra şunu diyebiliriz ki; Memleket Partisi dijital platformdaki varlığını artırma yönünde adım atacak. Bugün itibarıyla da parti genel merkezinin bulunduğu noktada sessizlik hakim."

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NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 0,17 oy oranı almıştı. Bunun ardından Genel Başkan Muharrem İnce geçtiğimiz ay bir duyuru yapmış ve tasarruf tedbirlerini alacaklarını açıklamıştı. İnce, 'Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık' diyerek aslında ilk sinyalleri verdi.

Bu tasarruf kararını almadan önce Muharrem İnce şöyle demişti: "İletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapma araçlarının değişmesi de bir zorunluluk."

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi
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